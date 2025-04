"L’Inter è sempre favorita, ma questo Napoli può essere la sorpresa. Nessuno se lo sarebbe aspettato". Oscar Damiani, storico agente, ha fotografato così la situazione di classifica della Serie A a cinque giornate dal traguardo, dopo che campioni d'Italia sono stati agganciati in testa dagli azzurri, complice il passo falso di Bologna.

"Il campionato è interessante, bello. Emozionante fino alla fine. Il fatto che ci sia questa insicurezza è positivo per il calcio italiano, non il più bello al mondo ma c’è un pathos che altri non hanno", le parole a Tuttomercatoweb.com di Oscar Damiani. Chiamato poi a dire la sua sul recente sfogo di Antonio Conte: "E' così. Credo che abbia degli interessi nel dire certe cose. E’ un grande allenatore, preferisco commentare il tecnico di alto livello piuttosto che le dichiarazioni".