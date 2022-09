Stephane Dalmat, ex giocatore dell'Inter, sul suo profilo Instagram ha commentato lo stato di forma dei nerazzurri. "Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto Inzaghi lo scorso anno, anche se è arrivato secondo e ha perso lo scudetto. Aveva perso Lukaku e Hakimi, senza di loro ha fatto comunque un bel campionato - spiega -. Molta gente è rimasta contenta di lui, oggi è molto criticato. L'inizio della stagione non è stato buono, dobbiamo avere fiducia in lui e non pensare ad un cambio di allenatore. Inzaghi va aiutato".