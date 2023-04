Non il solito video, ma un lungo post su Instagram per Stephane Dalmat. Che a causa del mal di gola si limita a commentare per iscritto la vittoria dell'Inter contro il Benfica: "L'Inter ha fatto la partita perfetta dal punto di vista tattico e tecnico; i giocatori hanno provato ieri che hanno la capacità di essere una grande squadra. C'è chi dice che il Benfica non è stato ai suoi livelli; non è vero, secondo me è l'Inter che ha alzato il suo livello e provato di essere superiore al Benfica in questa partita. Complimenti a tutti i giocatori: sono stati bravi in difesa e a centrocampo e soprattutto realisti davanti, cosa che le ultimi partita non sono riusciti a fre.