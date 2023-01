"Una vittoria con un po' di difficoltà, ma abbiamo ottenuto i 3 punti". All'indomani del successo per 2-1 dell'Inter contro la Cremonese, Stephane Dalmat analizza la prestazione dei nerazzurri su Instagram, allargando come è suo solito il discorso all'intera stagione. "Tutte le partite in Serie A sono molto difficili, l'Inter deve prendere più punti possibile fino a giugno. Ieri hanno fatto bene con un grande Lautaro . Ma sono certo che quando Lukaku tornerà in forma potremo vivere giorni migliori per il resto della stagione. Quando si vince è facile parlare, tutti sono contenti, quando si perde la squadra è la peggiore al mondo, ma bisogna capire che il calcio è molto complicato e strano. Ieri hanno vinto contro la Cremonese, ma possono perdere la prossima partita. Quest'anno i giocatori hanno dimostrato di avere una certa irregolarità che fa sì che siano nella posizione in cui sono adesso.

Spero che abbiano capito come si va avanti in Serie A e poi in Champions contro il Porto, una grande squadra contro cui si può fare qualcosa. L'Inter deve arrivare seconda e fare buona figura in Europa. Possiamo passare il turno di Champions, poi nel sorteggio non si sa. Ma lì non è sempre il più forte che vince, ricordo il Monaco in finale e il Porto stesso quando vinse il torneo. La vittoria di ieri fa piacere, però serve la continuità. Spero poi che il mercato chiuda presto. Per sostituire Skriniar ieri avevo detto Kimpembe, non lo so. Nel calcio è così, all'ultimo minuto può sempre succedere qualcosa".