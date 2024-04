Internazionale di nome e di fatto. E non a caso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi si spingono persino oltreoceano, dove la Beneamata trova un tifoso speciale: il padre dello storico capitano nerazzurro, Javier Zanetti come mostra lo stesso Pupi su Instagram, dove posta una foto che ritrae suo papà con tanto di sciarpa nerazzurra. Anche se "a distanza ma con il cuore vicino, mio padre felice con la seconda stella" si legge nella didascalia dell'oggi vicepresidente dell'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!