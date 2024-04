Chi è il giocatore simbolo della scudetto dell'Inter? Interpellato da Sky Sport, Giacomo Poretti non riesce a limitarsi ad un solo nome: "Difficile dirne uno solo, ne direi almeno tre o quattro - dice il comico di fede interista -. Thuram contro il Milan ad esempio, mentre Barella è un trattore, un qualcosa di commovente. Poi dico anche Calhanoglu, Dimarco e capitan Lautaro, che a fine partita si è anche commosso. Però voglio spendere due parole anche su Dumfries: non sorride mai, soprattutto quando gioca contro Theo Hernandez. Non fateli avvicinare mai quei due lì (ride, ndr)".