Stephane Dalmat ha deciso di scusarsi attraverso il proprio profilo Instagram con Joaquin Correa, a cui aveva dato del "bidone" in un recente post, augurandosi un arrivo dell'Olympique Marsiglia nei primi quattro posti della Ligue 1 in modo da far scattare il riscatto obbligatorio per i francesi.

"Volevo sinceramente scusarmi - scrive - di quello che ho detto su Correa. Certo è in difficoltà a Marsiglia e l'hanno scorso all'Inter, ma ho sempre difeso un giocatore in difficoltà e quel che ho detto non va bene. Spero vada meglio nel futuro e mi scuso di quel che ho detto. Forza Inter".