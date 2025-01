Il Milan pareggia in casa contro il Cagliari dopo la vittoria della Supercoppa in finale contro l'Inter. La squadra rossonera, dopo essere andata in vantaggio con Morata, si fa subito raggiungere dal gol di Zortea pochi minuti dopo, grazie anche ad una papera di Maignan.

Il Milan spreca così una ghiotta occasione per recuperare punti a Lazio e Juventus, entrambe fermate sul pareggio da Como e Torino. I rossoneri salgono a 28 punti e si trovano a -12 dall'Inter con una partita in più dei nerazzurri