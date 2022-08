Il difensore belga Jason Denayer non giocherà in questa stagione in Serie A. Svincolato, cercato in queste settimane dal Torino e proposto anche all'Inter, il centrale dopo aver concluso l'esperienza con il Lione sembra ormai in procinto di accasarsi al Valencia allenato da Gattuso. La notizia è stata riportata da Superdeporte.es.