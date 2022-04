Sono nove le prodezze in lizza per vincere il premio gol del mese di marzo in casa Inter. Per quanto riguarda la prima squadra maschile, spicca la perla sfoderata ad Anfield da Lautaro Martinez, giocatore candidato anche con la bella girata nel pokerissimo alla Salernitana. Poi Denzel Dumfries, con il suo colpo di testa segnato contro la Fiorentina. Per Inter Women sono tre le calciatrici in nominatio: il gol di Marinelli di testa e la bella iniziativa di Karchouni contro la Samp, oltre alla giocata di Tatiana Bonetti contro la Juventus. Infine, l'Under 19 di Chivu 'schiera' Valentin Carboni (golazo col Cagliari), Cesare Casadei (punizione a giro contro la Roma) e Mattia Sangalli (destro da fuori con l'Hellas).