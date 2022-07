Sono ore decisive per il futuro di Matthijs De Ligt, difensore in forza alla Juventus ma che da tempo ha reso più o meno palese la propria volontà di cambiare aria. Come riportato dalla Bild, nelle ultime ore sul centrale olandese si è fatto forte l’interesse del Bayern Monaco, club che ha incontrato il gradimento del calciatore. I bavaresi sono pronti a offrire circa 70 milioni di euro, cifra non ritenuta adeguata dalla Juve, vista la clausola rescissoria da 120 milioni nel contratto del difensore. Un eventuale addio di De Ligt potrebbe creare nuovi scenari sul mercato, con la Juventus che a quel punto potrebbe virare con decisione su uno tra Gleison Bremer, che piace anche all’Inter, e Kalidou Koulibaly.