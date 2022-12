Il futuro di Stefan De Vrij è tema caldo anche in Francia, lì dove si diffondono le voci circa un interesse del Marsiglia per il difensore centrale in scadenza con l'Inter. Stando infatti al sito tematico Footballclubdemarseille.fr, il presidente Pablo Longoria starebbe studiando la situazione dell'olandese pianificando il colpo a parametro zero per la sessione estiva di mercato. Non mancano dunque le sirene per il 31enne, ancora indeciso sul proseguire o meno la sua esperienza in quel di Milano. Decisivo, in tal senso, sarà anche lo spazio che verrà concesso nelle sfide a venire da Inzaghi.