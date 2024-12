Pizzata all'insegna dell'inclusività per il mondo Inter, rappresentato ieri dal presidente Beppe Marotta che, in compagnia di alcuni tifosi della Beneamata, come Elio e le Storie Tese, Enrico Bertolino, Francesco Billari, Rettore della Università Bocconi, Valerio De Molli, Ceo di The European House-Ambrosetti, Beppe Severgnini, hanno 'segnato un Goal Bellissimo'. Riunitisi a PizzAut, "grandi interisti e grandi uomini', hanno coinvolto "mondi così diversi sul tema dell’autismo" con l'obiettivo di diffondere un messaggio di sensibilizzazione.

"Oggi a Cena con noi - si legge nel post Instagram pubblicato da PizzAut che rende nota l'iniziativa - uomini dello spettacolo, della Cultura, dello Sport, dell’Economia e delle Istituzioni. Hanno ascoltato le mie parole e le parole dei ragazzi di PizzAut, hanno sperimentato le loro abilità attraverso il loro lavoro e la Pizza più Buona della Galassia Conosciuta. Hanno riso con leggerezza e si sono commossi con sincerità...hanno preso impegni seri, veri e concreti che costruiranno nuove opportunità di lavoro attraverso l’assunzione di Persone Autistiche e attraverso la donazione di un PizzAutoBus. Cose vere e concrete che cambiano il presente ed il futuro".