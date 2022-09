Dopo il ko di Brozovic, infortunatosi ieri nel match tra Austria e Croazia, arrivano altre gatte da pelare per Simone Inzaghi. Secondo i colleghi argentini di dobleamarilla.com.ar, in vista del Mondiale, la Nazionale albiceleste chiederà formalmente ai club la possibilità di avere i giocatori convocati per Qatar qualche tempo prima rispetto al previsto, dunque di saltare l'ultima gara prevista in calendario, per il weekend calcistico 11-14 novembre, prima della pausa. Una scelta partita dal ct argentino e avallato dall'AFA e dal Conmebol. L'Inter dunque potrebbe dover rinunciare a Lautaro Martínez e Joaquín Correa per la gara contro l'Atalanta in programma per il 13 novembre.