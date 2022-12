"Non c'era molto tempo per prepararsi, era importante riposare dopo il Giappone. Sosa è tornato ad allenarsi, gareggerà per la prestazione, anche se non cambieremo molto. Sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo ottenuto un successo fantastico per la Croazia con una Nazionale quasi nuova e ora giochiamo contro la grande favorita del Mondiale, il Brasile, siamo pronti, ci proveremo e faremo del nostro meglio". È la prima risposta del tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, alla vigilia del match di domani contro i verdeoro.

Confronto con il 2018.

"Abbiamo 18 giocatori che non sono stati in Russia e non possono essere paragonati. La generazione precedente, dopo dieci anni di gioco insieme, è culminata in Russia, hanno giocato nei club più grandi, e questa ha bisogno di tempo e questo è un successo fantastico, hanno molte partite davanti a per dimostrarlo. Abbiamo appena iniziato, e siamo fortunati che questi sei giocatori siano rimasti con loro. I giocatori non hanno bisogno di una motivazione maggiore rispetto alla partita contro il Brasile, all'inizio della loro carriera, tutti sognavo partite del genere".