Ormai il futuro di Alexis Sanchez sembra segnato: addio all'Inter a fine stagione, magari con un'eventuale buonuscita di qualche milione di euro.

Secondo quanto riferiscono dal Cile, e in particolare da Redgol, attualmente una possibile destinazione dell'attaccante è quella del Siviglia del diesse Monchi, il quale avrebbe già chiesto informazioni per riportare il Niño Maravilla nella Liga spagnola. Ma attenzione alla pista turca: Pasquale Sensibile, d.s. del Galatasaray, ci starebbe facendo più di un pensierino. Il tutto senza dimenticare l'opzione River Plate, club in cui Sanchez ha già militato a inizio carriera.