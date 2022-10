"È un bel campionato, lo è da un po’ di anni". Intervistato da TMW, Angelo Da Costa descrive così la Serie A 2022/23, lasciandosi andare anche ad un breve commento che riguarda anche l'Inter: "Sono in Brasile, vedo meno partite ma quando posso seguo. È presto per dire qualcosa, ma l’Inter sicuramente ha le qualità per uscire dal momento".