Protagonista in sala stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, Roberto D'Aversa torna sulla prestazione del suo Lecce a San Siro contro l'Inter. Senza rinunciare a qualche lamentela: "In alcuni frangenti c'è stata un po' di stanchezza, abbiamo avuto episodi per segnare e non lo abbiamo fatto - analizza il tecnico dei salentini -. Fortunati non lo siamo: prendiamo gol su una punizione che non c'era. Non so se è giusto togliere quel rigore. Contro Milan, Inter e Juventus c'è stato rammarico per alcune situazioni".