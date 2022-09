L'agente Andrea D'Amico, intervistato da Radio CRC, si è soffermato a parlare della situazione del calcio italiano a livello finanziario: "Il nostro sistema ha dei grandi problemi da tanti anni, non a caso ci sono ogni anno società che falliscono. È un sistema che va rivisitato perché è un modello di business che non rende più. È normale che quando le squadre sono in difficoltà arrivano delle società estere pronte ad acquistare il club a poco. Se le società fossero in buona salute non potrebbero venire imprenditori americani a comprare a prezzi di saldo, per poi rivitalizzare il prodotto".