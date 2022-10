Uno dei momenti che hanno portato a Danilo D'Ambrosio a rimanere per sempre nell'immaginario collettivo del tifoso interista è stato il clamoroso salvataggio compiuto nei minuti finali di un Inter-Empoli vietato ai deboli di cuore del 26 maggio 2019, col quale aiutò i nerazzurri a blindare la qualificazione in Champions League. Ma come ha fatto D'Ambrosio a togliere quel pallone dalla porta? "Ricordo le sensazioni in quella partita, la mia speranza era quella di mandare via la palla dalla linea di porta e salvare il risultato. Nel mio gesto c'era tanta speranza e una voglia matta di aiutare la mia squadra".