Ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista di Roma e Messina Gaetano D'Agostino spiega quali devono essere a suo dire le priorità dell'Inter in questo particolare momento della stagone: "Ristabilire le gerarchie negli spogliatoi, perché alcuni litigi non fanno bene, soprattutto in campo. Rivedere la situazione di Simone Inzaghi, che non mi sembra sia amatissimo nel gruppo, e poi la società, che vive sempre in bilico".