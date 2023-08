Gaetano D'Agostino non ha dubbi: tra i nomi accostati dai media all'Inter per completare il reparto offensivo, sceglierebbe Marko Arnautovic. "E' il profilo migliore - ha spiegato l'ex centrocampista dell'Udinese a TMW Radio -. E' un giocatore di grande carisma, nell'atteggiamento sembra la fotocopia di Ibrahimovic, del giocatore consapevole dei propri mezzi. Come caratteristiche mi piace tanto, ha forza fisica, qualità, non costa tanto. Per me a Roma o Milano potrebbe esaltarsi".