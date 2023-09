Lukaku–Inter è una ferita ancora aperta per tanti. Dalle parole ai fatti è passato il gruppo organizzato dalla Curva Nord di Milano. "Lukaku infame" è lo striscione esposto dalla curva proprio a Roma, la città dove si è trasferito a giocare Lukaku. L’attaccante viene ritenuto colpevole di non aver in qualche modo tradito l'Inter, soprattutto per i dialoghi con la Juventus mentre pareva fatto l'accordo per il ritorno definitivo in nerazzurro.

Daniele Luongo