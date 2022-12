Alessandro Cucciari, ex calciatore e allenatore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare di Romelu Lukaku e dell'attacco dell'Inter. "Per caratteristiche preferirei bilanciare un attaccante pesante come Dzeko o Lukaku con uno come Lautaro - le sue parole -. Non è detto che si possa giocare con due giocatori simili. Lukaku è stato ripreso in una condizione pessima ed è questo il problema. Se torna il Lukaku di Conte, fa la differenza".