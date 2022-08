La storica voce di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto' Riccardo Cucchi si è espresso sul prossimo campionato ai microfoni di Notizie.com: "Impossibile secondo me oggi stabilire una favorita per molte ragioni. La prima soprattutto è quella legata al fatto che il calciomercato si chiuderà qualche settimana dopo e quindi non sappiamo ancora che fisionomia avranno le squadre all’inizio della stagione e quando il mercato sarà chiuso. Lavori in corso. La mia impressione è che probabilmente quest’anno la competitività sarà ancora più elevata".