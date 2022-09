Riccardo Cucchi, storico radiocronista, ha tracciato il suo punto di vista del torneo che vedremo: "Sarà un campionato equilibratissimo, forse più dell’anno scorso. Spesso si dimentica o si tende a dimenticare che la Serie A sarà interrotta per 2 mesi che sono un tempo enorme, quasi come una pausa estiva. Per cui si giocherà un campionato fino al 13 novembre e un altro che ricomincerà il 4 gennaio. Questo comporterà tante variabili che non sono prevedibili in questo momento. Per cui quando si tornerà a giocare a gennaio probabilmente avremo un altro quadro tecnico", dice a JuventusNews24.