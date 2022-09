Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Riccardo Cucchi si sofferma sulla crisi dell'Inter e sulle responsabilità di Simone Inzaghi nel momento difficile dei nerazzurri: "In Italia siamo abituati ad affibbiare le colpe agli allenatori, ma in casa nerazzurra c’è qualcosa che non gira intorno alla squadra. Il sistema italiano giustifica spesso l’operato dei dirigenti. Inzaghi ha sicuramente sbagliato alcune scelte sui cambi, ma la squadra nerazzurra è quella che è. Ha molti valori tecnici importanti, l’Inter rientrerà sicuramente in corsa non appena sarà trovata la soluzione in campo".