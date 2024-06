Carlos Bacca, ex attaccante del Milan ora all'Atletico Junior, non ha chiuso alla possibilità di due grandi colpi da parte del Junior Barranquilla, interessato ai colombiani James Rodríguez e Juan Guillermo Cuadrado. "Speriamo che tecnico e dirigenti lavorino per prendere le decisioni migliori - le sue parole ad Habla Deportes -. C'è una buona rosa, James è un giocatore di alto livello, si dicono tante cose, ma il Junior lavora in questo senso. Spero che arrivi, ma non è facile per il livello che ha, è costoso, non sono decisioni che si prendono dall'oggi al domani. Quanto a Cuadrado, so che è aperto a tutte le possibilità".