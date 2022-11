Doppio ex della sfida, l'ospite d'onore di questa sera a bordocampo di Inter-Bologna è 'El jardinero' Julio Cruz che a Inter TV, oltre ad esprimere tutta la gioia di tornare tra il popolo nerazzurro, dice la sua sulla squadra di Inzaghi. "Sono molto felice di essere qui con la mia famiglia, sono orgoglioso di essere parte della storia di questa Inter. Tutti i giocatori che passano in questo club sono tutti molto importanti. Oggi la realtà che sta vivendo l'Inter è di grandissimi giocatori. Lautaro mi piace tantissimo, non parlare di Lukaku sarebbe da scemi perché è fortissimo. Mi fa molto piacere perché l'Inter ha sempre avuto grandi attaccanti e grandi persone. Con chi mi piacerebbe giocare? Sarebbe una mancanza di rispetto nominarne uno soltanto. Sono tutti bravissimi. Anche Correa mi piace molto, da quando è arrivato credo che abbia fatto molto bene, peccato per i problemi fisici che a volte lo hanno tenuto lontano dal campo ma credo che darà tanto alla squadra nel futuro".