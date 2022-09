Brutta sorpresa sabato sera per alcuni dei tifosi che hanno riempito San Siro per il derby Milan-Inter Come immortalato da un video postato ieri sui profili social di 'Milanobelladadio', qualcuno ha danneggiato le macchine posteggiate lungo una delle strade attorno allo stadio Meazza, forandone gli pneumatici."Qui tutte le auto che hanno parcheggiato hanno bucato: che sfiga!", l’ironia di chi ha ripreso i veicoli con le quattro gomme a terra, a cominciare dai due lasciati sulle strisce pedonali. Un raid che ha fatto subito pensare a un gruppo di vandali o a qualche residente esasperato dalla sosta selvaggia, tornata puntuale con la ripresa del campionato. Nel mirino sono finiti in particolare i veicoli incolonnati lungo la linea che separa le due carreggiate.