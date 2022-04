Tre gol e due espulsioni nell'amichevole andata in scena poco fa tra Croazia e Bulgaria allo stadio dell'Education City di Rayyan in Qatar. Succede tutto nel secondo tempo, giocato per intero da Ivan Perisic: Caleta-Car, al 63', si fa cacciare dal campo per somma di ammonizioni lasciando la Nazionale vicecampione del mondo in dieci, punita immediatamente da Kiril Despodov. Che, due giri d'orologio più tardi, viene espulso aprendo la strada alla rimonta della squadra di Zlatko Dalic firmata in cinque minuti, tra 76esimo e 80esimo, da Luka Modric e Andrej Kramaric.