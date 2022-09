Entrando nel dettaglio sulle sue scelte di formazione, l'allenatore dei vicecampioni del mondo ha dato qualche indizio: "Perisic giocherà sicuramente a sinistra, non voglio perdere il 20% del suo potenziale mettendolo sull'altra fascia: è in ottima forma. Giocheremo con un 4-3-3. Mislav Oršić è eccellente, è bello avere un giocatore così in panchina, avrà la sua chance. In difesa abbiamo cinque, sei grandi stopper, soprattutto alcuni più giovani. Non voglio cancellare Lovren e Vida, avranno le loro occasioni. Guardiol diventerà il difensore più costoso del mondo e cercheremo di sfruttarlo. Siamo diventati forti sia in difesa che in centrocampo".