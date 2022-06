Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Nations League, Zlatko Dalic anticipa qualche scelta di formazione per la sfida di prestigio contro la Francia. Dove sarà regolarmente in campo anche l'interista Marcelo Brozovic: "A centrocampo ci saranno Brozović, Kovačić e Modrić - annuncia il ct della Croazia -. Non abbiamo Brekalo, Majer, Kramarić o Budimir. Nel secondo tempo cambieremo sicuramente, inseriremo nuovi giocatori".