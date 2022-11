Conclusa l'amichevole vinta contro l'Arabia Saudita, la Nazionale croata celebra il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic che oggi compie trent'anni. Compleanno speciale per Epic Brozo dunque che straordinariamente può festeggiare insieme al gruppo di Dalic. "Dopo la prova con l'Arabia Saudita, l'instancabile Marcelo Brozović ha festeggiato i suoi 30 anni in compagnia dei suoi compagni di nazionale: gli auguriamo di continuare a festeggiare le vittorie della Croazia ai Mondiali dopo il suo compleanno" si legge sull'account Twitter dei Vatreni.

"Grazie per le congratulazioni, e congratulazioni a te, Vida - replica il 77 dell'Inter come riporta il sito ufficiale della Federazione -, per la tua centesima presenza in nazionale, spero ce ne siano molte altre. Auguro a tutti buona fortuna al Mondiale in Qatar, spero che ci piazzeremo in una posizione più in alto di quanto fatto in Russia".