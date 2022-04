E' durata 73 minuti la partita di Ivan Perisic con la Nazionale croata, acciuffata sull'1-1 dalla Slovenia in pieno recupero nell'amichevole andata in scena allo stadio dell'Education City di Doha. La Nazionale di Zlatko Dalic va in vantaggio al 39' con Andrej Kramaric, su assist di Duje Caleta-Car, e pregusta la vittoria a un tuffo dal triplice fischio, prima di subire la beffa firmata da Jaka Bijol al 91'. Poco male per i vice campioni del mondo e per l'interista, che ha lasciato il posto a Mislav Orsic un giro d'orologio dopo essere stato ammonito.