"Come vede questo duello scudetto tra Inter e Napoli?". È una delle domande poste dai cronisti a Hernan Crespo a margine della presentazione dell'Accademia Futbol Argentino: "È complicato - risponde l'ex attaccante -. Intanto facciamo i complimenti al Napoli per quello che sta facendo. Sicuramente non ci si aspettava questo scivolone a Bologna da parte dell'Inter, ma rende il campionato più affascinante. Negli ultimi anni il Napoli è stato molto competitivo, soprattutto nell'anno dello scudetto. Poi quello dopo è stato normale dopo l'euforia e adesso è ancora lì a lottare. Per il calcio italiano avere il Napoli che lotta è importantissimo".