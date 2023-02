Cyril Dessers non ha rimpianti per aver scelto la Cremonese e la Serie A, pur non essendo nelle prime scelte di Davide Ballardini e militando in una squadra che, al di là degli exploit clamorosi in Coppa Italia, in campionato naviga nei bassifondi della classifica. Intervistato da Het Niuewsblad, l'attaccante belga dichiara infatti: "Dopo anni al vertice tra Feyenoord e Genk, questo cambio è stato qualcosa di diverso. Ma sapevo che era uno scenario realistico quando sono arrivato qui. Giocare in un campionato importante è sempre stato un sogno. Ho sempre detto che volevo giocare: anche diventare un secondo o terzo attaccante in una squadra 'grande' era un'opzione, ma non mi piaceva. Inoltre, penso che l'ultimo posto non corrisponda al calcio che offre la nostra squadra ed è la sensazione che abbiamo dopo le partite".