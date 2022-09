Dopo le polemiche connesse all'errore del VAR in Juventus-Salernitana, molti addetti ai lavori si stanno esprimendo sull'argomento. Non s'è sottratto alla discussione il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini: "Se dovessi dare dei consigli ritornerei alla spontaneità per far innamorare di nuovo i tifosi e tornare alla passione vera. Ci vorrebbe un calcio più genuino meno social. Il calcio muove la passione degli italiani. Tornare a un calcio più diretto e genuino tra tutte le componenti potrebbe aiutare a migliorare il movimento. Con il VAR ieri può esserci stato uno errore, io stimo molto la classe arbitrale", ha confessato ai microfoni di Radio Anch'io Sport.