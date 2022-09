Intervistato da LaOlaTv, il difensore della Cremonese Emanuel Aiwu racconta di sé e delle sue sensazioni nel calcare i palcoscenici della Serie A: "Ad essere onesti, è diverso. Queste sono le partite che ho sempre sognato. Prima di allora, avevo visto stadi come San Siro e l'Olimpico solo alla Playstation. Il fatto che ora possa presentarmi su un palcoscenico così grande è qualcosa di molto speciale. È per questo che gioco a calcio". L'ex Rapid Vienna ha avuto anche l'occasione di confrontarsi con grandi attaccanti come Edin Dzeko: "Prima della partita pensi: questi sono grandi giocatori che guardavo in TV quando ero un ragazzino. Ma non appena la partita inizia, mi concentro completamente sul gioco e non importa quale avversario ci sia davanti a me. Do sempre il massimo e cerco di aiutare la squadra con le mie prestazioni".