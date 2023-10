Intervistato da Radio Serie A con RDS, l'allenatore Serse Cosmi ha usato Javier Zanetti come esempio positivo a cui ispirarsi per parlare di gestione dello spogliatoio e di capitani: "A me non piace assegnare la fascia a un giocatore diverso in ogni partita né stravolgere gli equilibri. Se alleni l'Inter e c'è Zanetti non serve certo un referendum per scegliere il capitano. Diverso è il discorso se il capitano non viene riconosciuto dal resto dello spogliatoio".

Sul turnover Cosmi utilizza ancora l'Inter come esempio: "Se alleni l'Inter o altre grandi squadre hai tre competizioni, è normale far giocare anche gli altri che dentro di te senti 'inferiori'. Un allenatore deve essere onesto sulle sue gerarchie".

Due battute su Conte al Napoli: "Costerebbe tanto al club partenopeo… Secondo me l'Inter ha impostato un progetto tecnico valido con Inzaghi in panchina quando Conte è andato via".