Ospite fisso di Radio Tv Serie A, Serse Cosmi ha parlato così della difficoltà riguardante il doppio impegno tra campionato e coppe europee. "Io non sono così convinto che le squadre che giocheranno più partite soffriranno fisicamente. Le rose al completo di Inter, Milan e Juventus sono state costruite per sopravvivere alle competizioni europee. E' vero che saranno più stanche, ma hanno tanti più giocatori da proporre. Detto ciò, pure la rosa del Napoli è più che attendibile anche numericamente. Oggi non giocano calciatori che potrebbero essere tranquillamente titolari".

"Quello delle coppe - prosegue - è un grande falso problema. E' la mentalità la vera forza di squadre come Atalanta, Fiorentina e Lazio: vanno in campo e non soffrono i turni infrasettimanali. Anzi, gli allenatori li vivono come possibilità e fanno turnover".