Serse Cosmi non ha dubbi: per il Pallone d’Oro Lautaro Martinez non ha chance. L’attaccante dell’Inter potrebbe essere tra i finalisti, ma secondo l’allenatore è quasi impossibile un suo trionfo nel premio individuale più ambito: “Non ci sono riferimenti chiari per indicare chi vincerà - ha detto a Radio Serie A -, io per la stagione ha disputato lo darei a Rodri”.

Il tecnico esalta anche il lavoro di Giuseppe Marotta: “Alla Juve e ora anche all’Inter ha investito tanto sui giocatori italiani che possano dare un’identità precisa al club. Credo che in nerazzurro questo aspetto sia molto evidente”.