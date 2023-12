Serse Cosmi elogia Marotta sulle frequenze di Radio Serie A con RDS: "Beppe Marotta è in assoluto uno dei più grandi, non da adesso, ma tra i dirigenti calcistici che ci sono stati negli ultimi vent’anni. Perché non è da adesso che sta ottenendo risultati. Chiaro poi, quando vai alla Juventus e all’Inter, la cassa di risonanza è assoluta, ma Marotta ha fatto risultati già a Venezia e a Genova con la Sampdoria, per quelle che erano le possibilità di quelle società. Marotta è un grande. Tanto è vero che ha iniziato nel calcio facendo altri ruoli".