In questi giorni il profilo di Federico Bernardeschi è accostato alle tinte nerazzurre. Dell'esterno d'attacco ha parlato Pantaleo Corvino, responsabile area tecnica Lecce: “È un ragazzo che ho cresciuto da quando aveva 13 anni, si è poi formato nella Fiorentina diventando un protagonista, le sue capacità sono già riconosciute sotto tutti i punti di vista - ha dichiarato a Radio Marte -. È un calciatore che può collocarsi o nella corsia esterna nel 4-2-3-1 oppure come trequartista, ha un grande tiro e fantasia. È un ragazzo che ha tante motivazioni nel fare bene dopo la Juventus. Ho un mio pensiero su di lui: quando hai un tecnico dove l’aspetto caratteriale non emerge a vantaggio di altre qualità, come la tecnica e la tattica, può sembrare che lo sforzo maggiore non venga fatto sotto l’aspetto psicologico".