Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi è stato stuzzicato ancora una volta su Tommaso Baldanzi: "Ora ha questo fastidio alla caviglia e non siamo riusciti a toglierli questo dolorino. Ora abbiamo capito di cosa si tratta. Si spera che lunedì prossimo possa tornare in gruppo - ha premesso a proposito della sua attuale condizione fisica -. Ora lo proteggiamo da un sacco di discorsi. Se si comincia a dire che ha un prezzo e si parla di mercato queste cose incidono in maniera negativa.

A me è successo di arrivare a gennaio con una squadre forte e pronta e per parlare di mercato si è perso per due mesi. Io sono vecchiotto e situazioni ne ho vissute tante. Lui è un giocatore di grandi doti e potrebbe giocare tra un anno o due in squadre importanti. Nell’Empoli gioca comunque lontano dalla porta. In un club importante potrebbe giocare in avanti ed esprimere il suo massimo".