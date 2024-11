Antonio Conte e la preparazione estiva: chi legge sa molto bene quanto sia incentrata sulla fatica atletica per costruire una solidità fisica ai propri calciatori. E il Napoli sembra rispondere ai dettami della tradizione contiana: i partenopei sono in cima alla classifica per la distanza media corsa in questo primo scorcio di Serie A, con 65,950 km, davanti a Como ed Empoli. L'Inter è, invece, maggiormente scattista. Con un gioco dinamico e offensivo, gli inserimenti delle mezzali e gli esterni a tutta fascia, gli sganciamenti dei braccetti difensivi. I nerazzurri si trovano, infatti, in cima alla graduatoria della distanza media degli scatti, con una media di 9,060 km. Un dato che differenzia l'approccio fisico differente nella corsa delle due formazioni. E sarà curioso osservare anche quest'aspetto nella serata di domenica.