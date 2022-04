L'attaccante argentino dell'Inter Joaquin Correa si presenta anche ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di questa sera contro lo Spezia:

Ci racconti come vi siete avvicinati a questa sfida? Che prestazione dovrete offrire?

"Come col Verona, da grande squadra, quelle che ci sono mancate negli ultimi mesi. Siamo pronti per fare alla grande questo finale di campionato, dobbiamo portare i tre punti a casa con le nostre armi".