"Sto bene, oggi iniziamo con qualche lavoro più intenso in campo". A rassicurare sulle sue condizioni fisiche è Joaquin Correa, raggiunto da Inter TV nella settimana che porta alla finale di Champions League: "È stata un po’ una sfortuna, ma ora voglio arrivare in finale nel migliore dei modi - assicura il Tucu -. La svolta col Barcellona? Ricordo che è stata sofferta, non stavamo molto bene ed è uscita quella rabbia che dovevamo avere. È stata una partita molto importante per noi, per essere consapevoli.

In quella partita ci siamo misutati contro il Barcellona e quello ci ha dato una spinta in più. A livello personale il momento più bello son state le partite con il Porto e col Benfica qui, la gente ci ha accompagnato in un’atmosfera da Champions. Ora siamo pronti per questa sfida".