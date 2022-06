Niccolò Corrado, dopo una stagione da protagonista con la maglia della Feralpisalò di Stefano Vecchi, torna all'Inter. Secondo quanto riportato da La Nazione per il terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell'Inter si prospetta un prestito in Serie B dopo l'ultima esperienza in C. Sulle sue tracce c'è la Ternana.