Ospite di Sky Sport per commentare la vittoria in Conference League della Roma, Franco Cordova, ex centrocampista giallorosso, esalta la figura di José Mourinho, il demiurgo di un successo europeo che mancava da tanti anni ai capitoloni: "E' l'insieme di Herrera e Liedholm, è un capopopolo ed è bravo come tecnico. Io ho avuto Helenio come allenatore, all'Inter era perfetto mentre quando andò alla Roma lo fu un po' meno".